4 Nisan Kandilli son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?
Kandilli ve AFAD son depremler listesi Türkiye genelinde 4 Nisan Cumartesi günü meydana gelen büyük ve küçük depremleri yaşayanlar tarafından sorgulanıyor. Ülke genelinde yaşanan depremlerin verilerini yayınlayan Kandilli son depremler listesinde, Osmaniye'de meydana gelen deprem büyüklüğü ile dikkat çekiyor. İşte, Kandilli 4 Nisan son depremler listesine göre, en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? sorularının yanıtı...
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi Osmani'ye de bugün meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem listesine göre 4 Nisan Cumartesi günü Türkiye'nin bazı illerinde küçük çaplı çok sayıda deprem meydana geldi. İşte, en son deprem listesi ve Türkiye geneli yaşanan depremin büyüklükleri...
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.04.04 20:20:36 38.5883 39.5190 12.7 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2020.04.04 19:54:44 38.9883 27.8765 5.0 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.04 19:52:53 37.4820 35.9888 7.3 -.- 1.4 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.04 19:06:36 38.4860 39.3038 12.6 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.04 18:41:32 38.4663 39.3533 13.4 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.04 18:28:02 39.0718 27.8502 18.5 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.04 18:06:07 39.1500 42.8475 4.1 -.- 1.8 -.- DEMIROREN-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.04.04 17:22:38 39.0620 27.8263 5.4 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.04 17:15:43 40.4388 28.7217 5.4 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.04.04 16:14:10 37.6770 36.0708 26.3 -.- 1.8 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.04 13:02:48 39.1467 27.7788 5.0 -.- 2.1 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.04 12:41:59 39.0153 27.8167 6.9 -.- 1.9 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.04 12:32:32 37.3092 31.9300 0.0 -.- 1.9 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.04.04 11:52:40 38.6243 26.7127 5.5 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.04 11:07:59 38.7102 38.1453 5.0 -.- 2.8 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2020.04.04 09:49:08 37.9453 36.3657 16.3 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.04.04 08:51:09 35.8195 28.1973 5.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.04 07:40:20 38.9232 43.4258 10.1 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.04 07:24:39 38.9027 43.4225 15.9 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.04 06:41:53 35.7390 35.6430 17.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.04 06:08:21 38.5378 40.5990 11.2 -.- 1.9 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2020.04.04 05:52:36 38.8947 43.4707 5.0 -.- 3.0 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.04 05:26:50 38.8787 43.2157 2.3 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.04 05:14:04 38.8565 43.9358 28.3 -.- 1.4 -.- HACIALI-OZALP (VAN) İlksel
2020.04.04 05:12:31 37.5690 35.9842 8.0 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.04 04:40:28 38.3942 39.1330 8.0 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.04 04:12:27 37.3577 36.2377 5.0 -.- 3.5 3.4 BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.04.04 04:08:36 38.2863 38.7295 5.2 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.04 03:49:23 40.4858 32.9280 2.1 -.- 3.2 3.2 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.04.04 03:33:13 35.7893 28.2153 13.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.04 03:22:57 38.4280 44.3767 7.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.04 03:09:25 38.3113 38.9123 21.8 -.- 0.5 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.04 01:47:32 35.7478 35.5662 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.04 01:43:45 37.0050 27.3933 13.1 -.- 1.3 -.- BITEZ-BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.04.04 00:54:21 37.6143 37.4307 3.9 -.- 2.9 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.04.04 00:39:04 38.5120 40.5857 5.0 -.- 2.8 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2020.04.04 00:05:08 38.8830 43.4627 2.3 -.- 2.5 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.04.04 00:01:29 37.6033 36.0363 6.7 -.- 2.0 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
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