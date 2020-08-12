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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 4 motosiklet çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay yerlerinde görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, S.S. ve H.S.'nin 4 motosiklet çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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