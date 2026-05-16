4 milyonluk cinayete ‘intihar süsü’

#İSTANBUL#Cinayet#İntihar Süsü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

Yeni nesil suç örgütleri soruşturmasında yakalanan O.E.’nin cep telefonunda bulunan video kaydında, 1 Aralık 2025’de Ümraniye’deki ‘kasten öldürme’ olayının 4 milyon lira karşılığında ‘intihar’ olarak gösterilmesine yönelik görüşme yapıldığı tespit edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan suç örgütüne üye olma' ve 'nüfuz ticareti' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan O.E.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. İncelemede elde edilen bir video kaydında, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye’de meydana gelen 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak değiştirilmesi ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesine ilişkin görüntülü görüşme yapıldığı tespit edildi.

5 ADRESE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 3’ünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise dün sabah saatlerinde 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

 

