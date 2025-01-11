4 milyon TL’lik antika çıkmazı

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İSTANBUL’da antika ürünlere ilgi duyan Serpil F., sosyal medyada antika eşya toplayıcılığı ve satışı yapan Yavuz Borucu’nun sahibi olduğu ‘galatadan.antika’ isimli Instagram hesabını takibe aldı. Yavuz Borucu sosyal medya hesabında canlı yayınlar açarak çeşitli antika eşyaların açıkartırma yolu ile satışını yapıyordu. Ürünlere ilgi duyan ve bunu profesyonel boyutlara taşımak isteyen Serpil F., Borucu’dan küçük antika ürünler almaya başladı. Serpil F., Borucu’ya bir yer açmak istediğini ve yavaş yavaş ürün toplamayı düşündüğünü, ancak şimdilik ürünlerini koyacak yeri olmadığını söyledi. Borucu da ürünleri satın aldıktan sonra kendi depolarında muhafaza edebileceklerini Serpil F.’ye anlattı. Borucu’dan 4 milyon liralık antika ürünleri alan Serpil F.’ye satın aldığı ürünlerin listesi fotoğraflarıyla birlikte gönderildi ve depoda muhafaza edildiği söylendi. İddiaya göre ürünlerinin artık kendisine gönderilmesini isteyen Serpil F.’ye antika ile alakası olmayan kırık dökük eşya gönderildi.

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‘TEHDİT EDİLDİK’ İDDİASI

Serpil F., avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Müvekkilinin Yavuz Borucu tarafından kandırıldığını dilekçesinde belirten Serpil F.’nin avukatı, “Müvekkil, arkadaşıyla birlikte Yavuz Borucu’nun Balat’taki işyerine gitmiştir. Yavuz Borucu ile babası, kendilerine verecek herhangi bir eşya ve paranın olmadığı söyleyerek müvekkili ve arkadaşını işyerinden kovmuştur. Ödediğimiz paraların tahsili için Borucu hakkında icra takibi başlatılmıştır. İcra takibi üzerine Yavuz Borucu müvekkili tehdit etmeye başlamıştır” diyerek uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, Borucu hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

‘ÜRÜNLERİN PARASINI ÖDEMEDİ’

Karara itiraz eden Yavuz Borucu iddiaları reddetti. Yavuz Borucu’nun avukatı, “Müvekkil ve babası, Serpil F.’nin satın almak istediği ürünleri kargoya yüklemiştir. Serpil F., ücretini ödemeyince de mesaj yoluyla yazışmışlardır. Serpil F.’ye gönderdiğimiz kargo yükleme işlemine ilişkin kamera kayıtlarımız da mevcuttur. Serpil F., müvekkilin hak kazandığı ücreti ödememek adına hiçbir dayanağı olmaksızın ve sahip olduğu hakkı kötüye kullanarak bu kararı aldırmıştır” dedi.

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İtiraz talebini kabul eden mahkeme, Serpil F.’nin hakkında verilen 2 aylık korunma kararının 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ne Dair Kanun kapsamında olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.