4 milyon dolarlık vurgun: ‘Sahte polis’ operasyonu düzenlediler

Polis kimliği gösteren şüpheliler, yanlarında arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyleyerek içeri girdi. Villada bulunan C.T.’nin iki çalışanı kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken, şüpheliler evde yaptıkları aramada yaklaşık 4 milyon dolar karşılığı kripto varlığı, soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarına aktardı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mağdurun ihbarı sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Çalışma kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, ‘gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu görevini yetkisiz şekilde üstlenme’ suçlamalarıyla işlem yapıldı. 2 Ocak’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E., Ö.K., İ.D., A.M., E.K., E.A., M.E.A.M., K.A.M., A.A. ile I.M. tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.