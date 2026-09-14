4 milyar liralık hacimli yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesine rağmen alan adlarında değişiklik yapılarak yeniden açılan yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, bahis ve kumar oynanması amacıyla ödeme yapılmasına imkan sağladığı değerlendirilen çeşitli bankalar ve ödeme kuruluşlarına ait toplam 6 bin 51 hesap bilgisi tespit edildi. Hesap bilgileri, inceleme yapılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderildi.

MASAK’ın incelemesinde 6 bin 51 IBAN’dan 5 bin 530’unun 3 bin 536 gerçek kişiye, 506’sının 303 tüzel kişiye ait olduğu belirlendi. 4 IBAN’ın ödeme kuruluşlarının havuz hesabı olduğu, 11 hesabın sahibinin ise tespit edilemediği bildirildi.

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HESAPLARDA 4 MİLYAR LİRALIK PARA HACMİ

Yapılan analizlerde, söz konusu hesaplara para gönderenler ile bu hesaplardan üçüncü kişilere gerçekleştirilen para transferleri incelendi. Şüpheli hesaplar adres kayıt sistemine göre ayrıştırılarak ilgili illere gönderildi. Antalya’daki çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen paraların naklinde kullanıldığı belirtilen banka hesaplarında toplam 4 milyar 31 milyon 494 bin 171 lira 28 kuruşluk para hacmi bulunduğu tespit edildi. Hesapların çeşitli yasa dışı bahis sitelerine tanımlandığı saptandı.

102 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün Antalya, Bingöl, Konya ve Adana’da toplam 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3’ünün cezaevinde bulunduğu belirlenirken, operasyonda 68 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 81 cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.