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Gündem
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

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4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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ANTALYA'nın Demre ilçesinde 4 metrelik su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra korumaya alındı.

4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Gökyazı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Demre Birimi sevk edildi. 3 kişilik ekip, 4 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyuya merdiven kuran ekip, köpeği çıkardı. Bitkin halde ve aç olan köpeği itfaiye görevlileri besleyip, süt içirdi. Ekipler daha sonra köpeği, Demre Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim etti.

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