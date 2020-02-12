MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 metre karda hasta kurtarma operasyonu
GeriGündem 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

4 metre karda hasta kurtarma operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 metre karda hasta kurtarma operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 15 yaşındaki Ali Kemal Hança, UMKE ekiplerinin uzun süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Serinbayır köyünde rahatsızlanan Hança'yı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine UMKE ekipleri, tıra yükledikleri paletli ambulansla hastanın bulunduğu köye hareket etti. Nemrut Dağı eteklerinde paletli ambulansla yola devam eden ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kara saplandı.

4 metre karda hasta kurtarma operasyonu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede küreklerle karı temizleyerek ambulansı çıkarmayı başaran ekipler, 6 saat süren çalışma sonucu köye ulaştı.

İlk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, kara yolunda bekleyen diğer ambulansa teslim edilerek Ahlat Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

112 sorumlu doktoru Eren Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarı aldıktan hemen sonra paletli ambulansla yola çıktıklarını söyledi.

4 metre karda hasta kurtarma operasyonu

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu köye ulaştıklarını belirten Akman, şöyle konuştu:

"Yolda çok fazla kar olduğu için bir süre mahsur kaldık. Ambulans kara saplandı, küreklerle çıkarmaya çalıştık. Sonunda vakamıza ulaştık. İl müdahalenin ardından kara ambulansına teslim ettik. Bu köy Nemrut Dağı eteğinde. 3-4 metre karın içinden geçtik. Arkadaşlar büyük uğraş verdi. Gayretlerinden dolayı teşekkür ederim."

Hastanın babası Hikmet Hança ise romatizma hastası oğlunun rahatsızlandığını, haber vermesi üzerine ekiplerin ambulansla gelerek müdahale ettiğini anlattı.

Hança, ilgilerinden dolayı sağlık görevlilerine teşekkür etti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle