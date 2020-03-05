4 Mart Şans Topu sonuç sorgulama ekranı - Şans Topu 977. hafta çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiye 1 kişiye çıktı
4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. MPİ'den yapılan açıklamaya göre Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'dan yatırıldığı bildirildi. Şans Topu sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Şans Topu sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye tutarları canlı sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte, MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası.
977. hafta Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş çarşamba akşamı sona erdi. 4 Mart Şans Topu sonuçları ve ikramiye oranı canlı Şans Topu çekilişi sonrası Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ilan edildi. Açıklamaya göre bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira ikramiye kazandı. Peki, Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ canlı Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve haftanın şanslı rakamları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5 bin 7 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 592 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 520 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 979 kişi 30 lira 55'er kuruş, 3 bilen 94 bin 759 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 430 kişi 7 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 938 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
CANLI ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?
MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 4 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.
Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 976. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 147 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 404 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 566 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 94 kişi 22 lira 55'er kuruş, 3 bilen 93 bin 324 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 463 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 220 bin 564 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul'un Küçükçekmece ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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