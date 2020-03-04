4 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı - Sayısal Loto sonuçları açıklandı (1 milyon TL devretti)

4 Mart Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1302. hafta sonuçları MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Sayısal Loto oyununda, Sayısal Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler tarafından haftanın şanslı rakamları sorgulanıyor. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran rakamlar hangileri? İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto hızlı sorgulama ekranı

4 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 4 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

Sayısal Loto oyununun 1302'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 472 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 712 kişi 64 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 83 bin 105 kişi de 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar 01 07 11 24 26 33 oldu.

Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı. Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.