4 Mart 2020 Şans Topu sonuçları ilan edildi - 977. hafta canlı Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve şanslı rakamlar
977. hafta Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş çarşamba akşamı sona erdi. 4 Mart Şans Topu sonuçları ve ikramiye oranı canlı Şans Topu çekilişi sonrası Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ilan edildi. Şans Topu sonuçları MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Gözler şimdi 4 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçlarında. Peki, Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ canlı Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve haftanın şanslı rakamları...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Mart Çarşamba akşamı ilan edildi. Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Şans Topu'nda 5 ve 4+1 bilenler de diğer ikramiyelere kavuştu. İşte, merakla beklenen 4 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası.
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
CANLI ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?
MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 4 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.
Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 976. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 147 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 404 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 566 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 94 kişi 22 lira 55'er kuruş, 3 bilen 93 bin 324 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 463 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 220 bin 564 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul'un Küçükçekmece ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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