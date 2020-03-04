4 Mart 2020 Şans Topu sonuçları ilan edildi - 977. hafta canlı Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve şanslı rakamlar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Mart Çarşamba akşamı ilan edildi. Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Şans Topu'nda 5 ve 4+1 bilenler de diğer ikramiyelere kavuştu. İşte, merakla beklenen 4 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

CANLI ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 4 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 976. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 147 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 404 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 566 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 94 kişi 22 lira 55'er kuruş, 3 bilen 93 bin 324 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 463 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 220 bin 564 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul'un Küçükçekmece ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Numara Kaç defa çıktı? En son ne zaman çıktı? 29 167 958. Hafta 15 161 955. Hafta 22 157 945. Hafta 9 153 947. Hafta 23 153 957. Hafta 2 150 943. Hafta 6 148 952. Hafta 5 146 955. Hafta 14 146 958. Hafta 17 146 957. Hafta 24 145 951. Hafta 12 145 954. Hafta 10 144 959. Hafta 13 144 948. Hafta 20 144 943. Hafta 26 143 958. Hafta 19 142 952. Hafta 25 141 948. Hafta 11 141 957. Hafta 8 139 952. Hafta 1 139 959. Hafta 28 139 956. Hafta 18 136 954. Hafta 7 136 948. Hafta 4 132 941. Hafta 27 132 953. Hafta 3 131 957. Hafta 32 131 959. Hafta 16 130 958. Hafta 31 130 957. Hafta 30 129 959. Hafta 33 128 955. Hafta 34 126 959. Hafta 21 121 951. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR