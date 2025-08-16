4 Kore şehidinin naaşı teslim... 75 yıl sonra bayrağa sarıldılar

Haberin Devamı

Tamer, 2001’de ABD ile Kuzey Kore arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 1950-1953 Kore Savaşı’nın Kuzey Kore tarafındaki muharebelerin yer aldığı ve Türkiye’nin de en çok şehit verdiği Kunuri bölgesindeki kazı çalışmalarında çok sayıda kemik ve savaş kalıntısının bulunduğunu dile getirdi. Bunların ABD’nin Hawaii’deki bilim merkezinde incelemeye ve birleştirmeye tabi tutulduğunu belirten Tamer, genetik araştırmaların yapıldığını anlattı.

ÜNİFORMADAN ANALİZ

Tamer, doğru sonuçlara ulaşabilmek için kemiklere yapışmış kumaş parçalarının, o dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı altında savaşan hangi ordu askerlerine ait olabileceğine kadar ayrıntılı analizler gerçekleştirildiğini ancak çalışmaların COVID-19 salgını nedeniyle tamamlanamadığını söyledi. Tamer, Hawaii’deki ABD Savunma Bakanlığı’nın savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA Dairesi laboratuvarlarında yürütülen çalışmada bir araya getirilen iskeletlerden birinin yüzde 100’e yakın olasılıkla Türk olduğunun saptandığını, diğer üç iskeletin ise genetik ve diğer araştırmalar sonucu Anadolu kökenli olduğunun saptandığının kendilerine iletildiğini kaydetti.

Her askere ilişkin detaylı kitapçıkların hazırlandığını dile getiren Tamer, Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki (Kore Savaşı) Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) ile Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği arasında sağlanan eşgüdüm çerçevesinde, 4 şehidin kemiklerinin Hawaii’deki ABD üssünden özel uçakla Güney Kore’deki Osan ABD Askeri Üssü’ne getirildiğini anlattı.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK

Tamer, Hawaii’den kalkan özel uçakla 4 şehidin naaşının Türk bayrağına sarılı olarak kendilerine ve Koreli yetkililere teslim edildiğini, teslim sırasında BM’den üst yüzey yetkililerin katıldığı törenin gerçekleştiğini dile getirdi. Tamer, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada nihai sonuç için ailelerden DNA testi istendi, Türkiye’de farklı kurumların içerisinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu komisyondan gelecek veriler ile buradaki naaşlar karşılaştırılacak ve nihai kimlikler ortaya çıkacak. Askerlerimizin ruhlarına 75 yıl sonra burada Fatiha’lar okuduk, dualar ettik. Umarım en kısa sürede askerlerimizin kim olduğuna ilişkin bilgiyi de kamuoyuna açıklarız.”

KORE SAVAŞI

25 Haziran 1950’de Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmesi üzerine Kore Savaşı başladı. Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore’ye, ABD önderliğindeki BM de Güney Kore’ye destek verirken Türk Tugayı da BM gücü olarak savaşta Güney Kore’nin yanında savaştı. Türkiye savaşa 21 bin 212 askerle katıldı. 36 bin 940 askerini yitiren ABD, “en çok kayıp veren ülke” oldu. Türkiye, Kore Savaşı’nda 900’ü aşkın şehit vererek 3’üncü sırada yer aldı. Kore’nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı’nda savaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor.