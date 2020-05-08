4 km araç kuyruğu

Son yayınlanan genelge ile virüs görülme sıklığı azalan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da tedbir kararı kaldırıldı. Yani İzmir’den sonrası için Ege ve Akdeniz sahillerine girişler serbest bırakıldı. Tatilciler bu bölgelere akın etmeye başladı. Muğla-Aydın karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluştu. Jandarma ve polis ekipleri, şehirlerin giriş-çıkış noktalarında vatandaşların kimliklerini kontrol etmeyi ve ateşlerini ölçmeyi sürdürüyor. Her araç durdurularak tek tek kimlik kontrolleri yapılıyor.



'SAĞLIKLI GÜNLERDE KUCAKLAŞALIM'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kente gelenlere zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan Gürün, "Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım. Turizme de ihtiyacımız var. Muğla'ya geldik, her şey bitti, her türlü teması yaparım, eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturup, sohbet edilemeyeceğini bilmemizde yarar var. Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım" dedi.