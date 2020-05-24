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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

4 kişiyi öldürmüştü! 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı

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4 kişiyi öldürmüştü! 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce aynı aileden 4 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Cemal Çelik (54), cinayetleri işlediği mahallede jandarma operasyonuyla yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen olayda komşu olan Özdemir ve Çelik aileleri arasında evlerinin bulunduğu bahçe nedeniyle anlaşmazlık çıktı. 2 aile karşılıklı dava açtı. Mahkeme, bahçenin Özdemir ailesine ait olduğuna karar verdi. Özdemir ailesi de bahçeyi duvarla çevirmek istedi. Ancak bu sırada yanlarına gelen Çelik ailesi, tepki gösterdi.

Çıkan kavgada Cemal Çelik, üzerindeki tabancayı çekip Özdemir ailesinden 4 kişiyi öldürüp kaçtı.

6 YIL SONRA OLAY YERİNDE YAKALANDI

Jandarma, aradan geçen 6 yıla rağmen yakalanamayan Cemal Çelik'in, cinayetleri işlediği mahalleye döndüğünü belirledi. Dün düzenlenen operasyon ile Çelik, saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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