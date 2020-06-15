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Hürriyet
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Gündem
Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (MUĞLA), (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:25,Son Güncelleme:

4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden 34 CTD 774 plakalı otomobil, iddiaya göre, önündeki beton mikserini sollamaya çalışırken takla attı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum hizmet binası önündeki kaldırıma çarpan otomobil, taklalar attıktan sonra durabildi. Kazada 2'si kadın, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneyle kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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