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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

4 kişinin yaralandığı aile kavgasının firari şüphelileri, silahlarla yakalandı

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4 kişinin yaralandığı aile kavgasının firari şüphelileri, silahlarla yakalandı

VAN'da, şubat ayında, 4 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavga sonrası kaçan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında; 4 tabanca, 9 şarjör ile 145 fişek ele geçirildi.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Avarek yolunda, şubat ayında, iki aile arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli ise kaçarak, izini kaybettirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandıkları adresi tespit etti. Firari 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ise 4 tabanca, 9 şarjör ve 145 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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