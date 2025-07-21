4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltına alındı

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Okan Kaya yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sağanak nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolcuların iddiasına göre viraja hızlı girdiği öne sürülen otobüs, yolun sağındaki dağın yamacına çarptıktan sonra savruldu.

Kaza sırasında yolcuların bir kısmı devrilen otobüsün camlarından dışarı fırladı. Kazada Yusuf Tanrıkulu (21), Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) yaşamını yitirdi, toplam 40 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar, Sivas ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Haberin Devamı

YARALILARDAN 20'Sİ TABURCU OLDU

Yaralılardan 20'sinin tedavileri Sivas ve Erzincan'daki hastanelerde devam ediyor. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. 20 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Okan Kaya da tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan takoğraf incelemesinde; otobüsün ortalama hızının 90 kilometre civarında olduğu belirlendi. Cenazeler ise İmranlı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defin için Ağrı'ya götürüldüğü öğrenildi.