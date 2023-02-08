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4 kişilik Sarıhan ailesi, 8 saat önce döndükleri Hatay’da depremde yaşamını yitirdi

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#KONYA#Deprem#AFAD
4 kişilik Sarıhan ailesi, 8 saat önce döndükleri Hatay’da depremde yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 17:50

KONYA’dan görev yaptıkları Hatay’a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay’da Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi’nde oturduğu bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İşkur memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar’ın cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya’ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı’nda toprağa verildi. Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.

4 kişilik Sarıhan ailesi, 8 saat önce döndükleri Hatay’da depremde yaşamını yitirdi

Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya’ya geldikleri, depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay’a döndükleri öğrenildi.

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#KONYA#Deprem#AFAD

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