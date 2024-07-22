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4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

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#Adana#Kaza#Adli Tıp Kurumu
4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 21:57

Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, 21 Temmuz günü Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana gelmişti. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı ve içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil, Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

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4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşılmıştı.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartılmıştı.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verilmişti.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

Otomobilin köprüden düştüğü anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

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#Adana#Kaza#Adli Tıp Kurumu

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