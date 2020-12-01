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Gündem
Aytaç ÖZTÜRK / ZONGULDAK - DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

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4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kozlu Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Çiv ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil servisi aradı. Eve gelen ekipler, Ergin Çiv (26), Canberk Çiv (13), Emine Çiv (56) ve Hasan Çivin (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı.

Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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