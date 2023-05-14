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4 kişi hayatını kaybetmişti! Gölet faciası öncesi son fotoğraf

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#Afyonkarahisar#Gölet#Boğulma
4 kişi hayatını kaybetmişti Gölet faciası öncesi son fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:49

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, liselilerin yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2 öğrenciyi kurtaran, ancak kendileri boğulan 4 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Olaydan kısa süre önce, kurtarılan 2 öğrenciyle, ölen 2 kişinin gölet kenarında fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı.

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Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda dün Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, kendi aralarında gezi programı düzenledi. Gezide Furkan Orçun Akçil (18) ve Servet Karaçil (18) dengesini kaybederek gölete düştü.

Öğrencilerin düştüğünü gören servis şoförü Ramazan Aydın (28) ile gençlerin sınıf arkadaşları Halil Erkan (18), Mehmet Can Küçükoğlu (18) ve Konya'dan piknik için gelen Yusuf Keser (38) suya atladı.

Gölete atlayanlar Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil'i sudan çıkarırken, kendileri gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki otopsi sonrası ailelere teslim edildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

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Mehmet Can Küçükoğlu ve teyzesinin oğlu olan Ramazan Aydın'ın cenazesinin bugün öğle vakti Hocalar ilçesi Davılga köyünde, Halil Erkan'ın ikindi vakti Hocalar ilçesi Çalca köyünde, Yusuf Keser'in ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

4 kişi hayatını kaybetmişti Gölet faciası öncesi son fotoğraf

SON FOTOĞRAFLARI OLDU

Diğer yandan gölette boğulan Halil Erkan tarafından olaydan kısa süre önce çekildiği belirtilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Kurtarılan Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil ile boğulan Mehmet Can Küçükoğlu ve Ramazan Aydın'ın göletin önünde poz verdiği ve bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

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#Afyonkarahisar#Gölet#Boğulma

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