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4 kez yıkılan bina 5. kez yıkılmak istenince 'bir daha yıkılmasın' diye direndiler

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#Bursa#Yıldırım#Kaçak
4 kez yıkılan bina 5. kez yıkılmak istenince bir daha yıkılmasın diye direndiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 09:56

Bursa 'da kaçak ve depreme dayanıksız binalarla mücadele aralıksız sürüyor. Millet Mahallesi'nde kaçak olduğu için daha önce 4 kez yıkılan bina 5.kez yıkılmak istenince sahipleri çatıya çıkarak direndi.

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Merkez, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak binayı tespit eden Yıldırım Belediyesi ekipleri yıkım için harekete geçti. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binayı yıkım için harekete geçti.
5'inci kez yıkılmasın diye çatıya çıkarak direndi

Bina sahiplerinin kaçak olarak yaptığı yapı daha önce 4 kere yıkıldı. "5. defa yıkılmasın" diye bina sahipleri çatıya çıkarak direndi. Zaman zaman etrafa bıçak sallayan şahıs, polisin ikna çabaları sonrası aşağıya indi. Diğer aile üyeleri ise ikna edilirken kaçak yapının bir bölümü yıkıldı. Olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi.

4 kez yıkılan bina 5. kez yıkılmak istenince bir daha yıkılmasın diye direndiler

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Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı.

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#Bursa#Yıldırım#Kaçak

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