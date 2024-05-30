4 kez yıkılan bina 5. kez yıkılmak istenince 'bir daha yıkılmasın' diye direndiler

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Merkez, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak binayı tespit eden Yıldırım Belediyesi ekipleri yıkım için harekete geçti. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binayı yıkım için harekete geçti.

5'inci kez yıkılmasın diye çatıya çıkarak direndi

Bina sahiplerinin kaçak olarak yaptığı yapı daha önce 4 kere yıkıldı. "5. defa yıkılmasın" diye bina sahipleri çatıya çıkarak direndi. Zaman zaman etrafa bıçak sallayan şahıs, polisin ikna çabaları sonrası aşağıya indi. Diğer aile üyeleri ise ikna edilirken kaçak yapının bir bölümü yıkıldı. Olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi.

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Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı.