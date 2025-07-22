4 kere YKS'ye girdi beşincide bu yöntem etkili olmuş! YKS'de tercih edeceği bölümü açıkladı 'Annemin duaları yetti'

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21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarına annesinin okunmuş suyuyla giden Akdeniz, sınav öncesinde "Annemin okunmuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Bu sene sınava tam beşinci kez gireceğim. Allah izin, fırsat verirse Spor Yönetimini kazanacağım" ifadelerini kullanmış, kullandığı sözlerle akıllara kazınmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akdeniz, annesinin okunmuş suyuyla beşinci defa girdiği sınavda başarıyı yakaladı.
Annesinin dualarına inandığını ve sınav günü manevi olarak daha güçlü hissettiğini söyleyen Akdeniz, " Bu sene beşinci kez YKS’ye girdim. Sınava annemin okunmuş suyuyla gittim. Çok şükür okunmuş su bu yıl beni rahatlattı. Annemin duaları yetti. Aldığım puan Spor Yönetimi bölümü için yeterli oldu. Tercihler açıklandığında bu bölüme yerleşmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah nasip olursa, annemin okunmuş suyunun kerametini göreceğiz" dedi.
Dört kez başarısızlıkla sonuçlanan sınav macerasının ardından beşinci denemesinde hem annesinin duaları hem de kendi emeğiyle başarıya ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi bölümüne yerleşerek yıllardır süren mücadelesini sonlandırmayı hedefliyor.