4 kentte suçlu temizliği

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‘YARAMIŞLAR’A OPERASYON

İZMİR’de Belçika merkezli faaliyet gösteren ve Bayram Yaramış’ın liderliğinde olduğu ileri sürülen ‘Yaramışlar’ suç örgütüyle hareket ettikleri belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 11’inin yurtdışında, 1’inin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık toplam değeri 1 milyar lira olduğu belirlenen 87 taşınmaza, 18 araca, 4 özel tekneye, 14 şirket ortaklık payına ve banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.

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‘MEYVE KONTEYNERİ İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKIYATI’

Yaramışlar suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Yaramış aşiretine mensup şüphelilerin, 1990’lı yıllarda Avrupa’ya göç ettikleri, Güney Amerika (Kolombiya, Ekvador) çıkışlı kokaini, Avrupa ve Türkiye’ye sevk eden uluslararası organize suç ağı kurdukları ve bu kapsamda Antwerpen Limanı ve Kocaeli Limanı’nı kullandıkları belirlendi. Örgütün yasal yük görünümü verilmiş (muz, meyve vb) konteynerlerde uyuşturucu sevkıyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Örgütün 2017 yılından itibaren 1.8 tonun üzerinde kokain sevkıyatı, 890 milyon TL üzeri finansal hareket, 60 milyon Euro uluslararası para trafiği, kripto varlık transferleri, paravan şirketler zinciri, silahlı yapılanma, sahtecilik ve rüşvet ağı üzerinden faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI’

Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri Belçika’da kurulan paravan şirketler ile Türkiye’de edinilen çok sayıda taşınmaz, lüks araç alım-satımları, kuyumcular ve hawala sistemi, kripto varlık transferleri üzerinden akladığı tespit edildi. Örgütün, PKK terör örgütü ile finansal ve lojistik bağlantısının bulunduğu, uyuşturucu gelirlerinin bir kısmının terör örgütüne aktarıldığı da ortaya çıktı. 2006 yılında Belçika’da faaliyet gösteren ‘Kürdistan Centrum’ yapılanması üzerinden iletişim sağlandığı, örgüt üyelerinin PKK yöneticileri ile temaslarının bulunduğu yönünde bulgular elde edildi. Örgüt üyelerinin birbirleriyle kriptolu haberleşme uygulamalarını kullanarak koordineli şekilde hareket ettikleri belirlendi.

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MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Belçika adli makamlarınca yürütülen yargılama neticesinde örgüt lideri Bayram Yaramış’ın 13 yıl hapis ve 80 bin Euro cezaya çarptırıldığı belirtildi. Örgütün yöneticileri Mecit Yaramış, Bahadur Huseynov, Fikret Yaramış ve Erkan Yaramış’ın da hapis ve para cezalarına çarptırıldığı öğrenildi. Bununla birlikte mahkeme tarafından Bayram Yaramış hakkında 7 milyon 507 bin 500 Euro, Mecit Yaramış hakkında 4 milyon 888 bin 987 Euro, Bahadur Huseynov hakkında 4 milyon 648 bin 987 Euro, Fikret Yaramış hakkında 2 milyon 150 bin 375 Euro ve Erkan Yaramış hakkında 1 milyon 736 bin 325 Euro olmak üzere mal varlığına el konulma kararı verildiği aktarıldı. Alt ve orta kademe örgüt üyeleri hakkında 250 bin Euro’ya kadar değişen tutarlarda müsadere kararlarının bulunduğu, yalnızca üst düzey yöneticilere yönelik toplam müsadere tutarının yaklaşık 21 milyon Euro, dosya kapsamında örgüte atfedilen toplam suç geliri ve finansal hacmin ise yaklaşık 45 milyon Euro olduğunun altı çizildi. - DHA

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USULSÜZ DÖVİZ TRAFİĞİNE DARBE

Gaziantep’te yurtdışından yasadışı yollarla getirilen dövizleri kişi, işyeri ve şirketler üzerinden yeniden yurtdışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Gaziantep, Bingöl ve Mardin'de 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı. - DHA

ÇEK VURGUNCULARI

Antalya’da önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanması çökertildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Y.C.L, E.G., M.Y. ve C.D., çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.

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Öte yandan soruşturmanın devamında Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş’i kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. - DHA

BAHİS ÇETELERİNE GEÇİT YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘Çapkanlar’ ve ‘Yalçın’ olarak bilinen suç örgütlerine yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 64 ikamet adresi ve ofiste arama yapıldı. Aralarında yasadışı bahis organizasyonunun örgüt lideri ve yöneticileri ile panel temin eden ve ofis çalışanlarının bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyal üzerinde yapılan ön incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Materyaller üzerinden “Mtpay” ve “Jbfinans” isimli yasadışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim yapıldığı tespit edildi.

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3.1 MİLYAR TL’LİK HACİM

Bir başka soruşturmada da TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin 2024-2025 yıllarında 3.1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke uygulanırken, yaklaşık 247 milyon TL değerindeki 57 malvarlığına el konuldu. Şirketin yönetimine ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Vatandaşları yasadışı bahis ağına çekerek internet üzerinden bahis oynatan şebekenin, komisyon karşılığında temin ettikleri yasadışı bahis sitelerini Turbo ve Jet Panel adlı sistemler üzerinden de Türkiye’de faaliyete geçirdikleri tespit edildi. İstanbul’da farklı ilçelerde faaliyette olan ve 24 saat vardiyalı sistemle çalışan şüphelilerin incelenen banka hesaplarında son bir yılda 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. Kurulan panel sistemleri üzerinden bahis faaliyetlerinden gelen parayı üçüncü şahısların banka hesaplarına aktarıp paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edilen şüphelilere İstanbul’da dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.