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4. kattaki dairenin banyosu çökmüştü: İstanbul'daki yarım asırlık bina yıkılıyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Banyo
4. kattaki dairenin banyosu çökmüştü: İstanbuldaki yarım asırlık bina yıkılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 13:00

Fatih'te geçtiğimiz aylarda banyosunda meydana gelen çökme sonucu bir genç kızın alt kata düşerek yaralandığı binanın yıkımına başlandı. 50 yıllık binadaki yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

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Olay, 27 Ağustos'ta Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelmişti. 50 yıllık binanın 4. katındaki dairede bulunan banyo, 15 yaşında E.M.'nin banyo yaptığı sırada alt kata çökmüştü. Olayda E.M. isimli genç kız hafif yaralanmıştı. Çöken bina ve yanında bulunan 2 binada tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

4. kattaki dairenin banyosu çökmüştü: İstanbuldaki yarım asırlık bina yıkılıyor

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından çökme meydana gelen bina kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Yıkım işlemleri esnasında tedbir amacıyla sokak, çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmaların 5 gün süreceği ve vinç ile iş makineleriyle binanın yıkılacağı öğrenildi. Öte yandan, binadaki yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

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4. kattaki dairenin banyosu çökmüştü: İstanbuldaki yarım asırlık bina yıkılıyor

4. kattaki dairenin banyosu çökmüştü: İstanbuldaki yarım asırlık bina yıkılıyor

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#İstanbul#Fatih#Banyo

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