Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

4 katlı binanın çatısından düşmüştü! Yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Melike Gün Kanavuzlar#MUĞLA#Fotoğraf
4 katlı binanın çatısından düşmüştü Yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 07:00

Fotoğraf çekmek için çıktığı bir binanın çatısından düşen Melike Gün Kanavuzlar, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Muğla Ortaca’da 12 Ekim tarihinde, 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısında fotoğraf çekerken elindeki telefonu düşürdü. Telefonu almak için eğilen Melike dengesini kaybederek binanın çatısından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melike, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Melike, şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Melike, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Melike Gün Kanavuzlar’ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melike Gün Kanavuzlar#MUĞLA#Fotoğraf

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik