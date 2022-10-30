4 katlı binanın çatısından düşmüştü! Yaşam savaşını kaybetti

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Muğla Ortaca’da 12 Ekim tarihinde, 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısında fotoğraf çekerken elindeki telefonu düşürdü. Telefonu almak için eğilen Melike dengesini kaybederek binanın çatısından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melike, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Melike, şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Melike, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Melike Gün Kanavuzlar’ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.