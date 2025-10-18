×
HABERLERGündem Haberleri

4 katlı binanın çatısı yandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:49

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında başlayan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki binalarda yaşayanlar tedbiren tahliye edildi.

Yangın 05.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta bulunan 4 katlı işyerinde meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın hızla büyüdü ve alevler çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve çatısı yanan binanın etrafındaki diğer binalarda yaşayanlar tamamen tahliye edildi.

4 katlı binanın çatısı yandı


İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler diğer binalara sıçramadan bastırıldı. Ekiplerin toplam 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. 1 kişi yoğun dumandan etkiledi ve sağlık ekipleri şahsa olay yerinde müdahale etti.

4 katlı binanın çatısı yandı



Ekipler çalışma sonrası olay yerinden ayrılırken vatandaşlar çatıdaki alevleri meraklı gözler ile izledi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı

#Beyoğlu Yangın#Piyalepaşa Mahallesi#Yangın

