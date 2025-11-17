×
4 katlı metruk binada yangın: Bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 14:10

Antalya'da 4 katlı metruk apartmanın 1'inci katında çıkan yangın sonrası, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen dairede 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi 141'inci Sokak’taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmandan çıkan yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metruk binanın dış kapısından giren itfaiye ekibi, merdivenle duman çıkan daireye ulaşıp müdahaleye başladı.

Yangını söndüren ekipler, salonda 1 kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Kontrolünde kimliği belirsiz erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme yaptı. Yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait cesetteki yanıklardan dolayı parmak izinden kimliğinin belirlenemediği belirtildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 

 

