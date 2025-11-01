4 katlı bina yıkıldı; bitişteki apartman duvarsız kaldı! Zeytinburnu'nda inanılmaz görüntü

Güncelleme Tarihi:
Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı.
'DUVARIMIN YAPILMASINI İSTİYORUM'
Duvarsız kalan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili, "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz" dedi.