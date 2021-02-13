4 işyeri kül oldu

Kısa sürede alevler tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İşyerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkânlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılamaz hale geldi.