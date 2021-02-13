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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

4 işyeri kül oldu

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4 işyeri kül oldu
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İstanbul Bağcılar’daki İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde dün saat 05.30’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İşyerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkânlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılamaz hale geldi.

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