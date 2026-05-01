4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti

RESMİ Gazete’de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş merkeze alındı. Demirtaş’ın yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi. TİHEK Başkanlığı’na atanan Ankara Valisi Vasip Şahin’in yerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın’a Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman’a İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir’e Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök atandı.

‘NÜFUS’A YENİ İSİM

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli getirildi.

Mahmut Demirtaş

MERKEZE ALINDILAR

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk merkeze alındı. Ankara’ya Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya’ya Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Mersin’e Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa’ya Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ’a Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat’a Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt’e Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.

SİVİL ORGENERAL

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın yerine atanan Ali Fidan, Felahiye ve Yazıhan kaymakamlıkları ile Malatya Vali Yardımcılığı görevlerini yaptı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı görevlerde bulunan Fidan önce Düzce Valisi, 2023 yılından bu yana da Nevşehir Valiliği görevini yürütüyordu. Fidan, 2016 yılında Millî Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı olarak görev almıştı. Müşteşar kadrosu için ‘orgeneral’ rütbesi alan Fidan, Cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali olmuştu.

Vasip Şahin

TİHEK’E ATANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Fahrettin Altun’dan boşalan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı. Şahin, 2014-2018 yıllarında 4 yıl süre ile İstanbul Valiliği yaptıktan sonra 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara’ya atanmıştı. Şahin, yaklaşık 8 yıl Ankara Valisi olarak görev aldı.

EMEKLİ OLACAKTI

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bu ay yaş haddinden emekliliği bekleniyordu. Dinç, 2023’ten bu yana Ankara İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Dinç daha önce İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Dinç, Genel Müdürlük emrine verildi.

Engin Dinç