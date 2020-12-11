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Haber Giriş: 11.12.2020 - 00:25 | Son Güncelleme:

4 ilin günlük vaka oranlarında dikkat çeken değişim!

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4 ilin günlük vaka oranlarında dikkat çeken değişim!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla yaptığı çevrimiçi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bu illerdeki günlük koronavirüs vakası sayısındaki değişimin oranlarını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre günlük vaka sayıları;

  • Gaziantep'te %35
  • Şanlıurfa'da %30
  • Tekirdağ'da %20
  • Denizli'de %25 oranında düştü.

Filyasyon ekiplerinin sahada yoğun takip yaptığına değinen Koca, "Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor." dedi.

Bakan Koca paylaşımının devamında olumlu sonuçlar için yerel ilave tedbirlerin hızlı ve kararlı uygulanmasının önemini vurguladı.

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