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4 ilde terör operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Terör#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 11:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “kahramanlar” operasyonları kapsamında; Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütüne (btö)yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “kahramanlar” operasyonları kapsamında; Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9’u Erzurum’da, 8’i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te, 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 Şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

 

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#Ali Yerlikaya#Terör#Terörle Mücadele

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