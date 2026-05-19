4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında "yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden" suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi.