Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 08:46

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 'Golbet' ve 'Hasbet' isimli internet siteleri üzerinden 'kapalı devre' olarak tabir edilen yöntemle; kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkânı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkezli olarak Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç işlerken kullandıkları değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!