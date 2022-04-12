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4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı; yüklü miktarda para ele geçirildi

#Gaziantep#Bahis#Siber Suçlar

Gaziantep merkezli olarak 4 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evinde yüklü miktarda para da ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda yasa dışı bahis oynatan şüpheliler ile adresleri tespit edildi. Savcılık izninin alınmasının ardından şüphelilerin 4 ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda organizatörlerin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 594 bin 700 TL, 52 bin 900 Euro, 152 bin 212 Dolar, 1 tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan MASAK raporu incelemesi ile 25 şüphelinin banka hesaplarını dondururken, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ile 1 gayrimenkule el konuldu, 2 adet araca da satılamaz şerhi konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

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#Gaziantep#Bahis#Siber Suçlar

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