4 ilde PKK operasyonu... Kandil'de eğitim almışlar

Yapılan istihbari çalışmalarda sözde ‘Sosyal Alan Merkezi’ içinde örgüte bağlı ‘Halk Sağlığı Komitesi’ isimli yapı bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi. Kurulan özel soruşturma ekibince yapılan teknik takip ve soruşturma kapsamında alınan etkin pişmanlık ve gizli tanık ifadeleri sonucunda, şüphelilerden bir kısmının ‘kadro’ olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında 30- 45 gün süren sözde eğitim aldıkları belirlendi. Eğitim verenlerin arasında PKK elebaşları Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş’ın da bulunduğu saptandı. Tüm bu tespitler üzerine Ankara merkezli İstanbul, Tunceli ve Van’da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitaplara ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflara el koyuldu.

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