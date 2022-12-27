4 ilde peş peşe korkutan depremler!

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İlk deprem haberi saat 19.33'te Erzurum'dan geldi. AFAD, Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde Deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saati 19.33 olarak açıklanırken, derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

MARAŞ'TA 3.8'LİK DEPREM KORKUTTU

Erzurum'daki depremin ardından Kahramanmaraş'ta da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.15'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Depremin derinliği 8 km olarak bildirildi.

BU KEZ DE MUĞLA SALLANDI

Birçok şehirden deprem haberi gelirken bu kez de Muğla'da da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Yine AFAD'dan alınan verilere göre, deprem saat 21.33'te yerin 61 km derinliğinde meydana geldi.

2 DAKİKA SONRA ARDAHAN

Muğla'daki depremden yalnızda 2 dakika sonra Ardahan sallandı. Ardahan'da da saat 21.35'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremler vatandaşlarda kısa süreliği paniğe neden oldu. Söz konusu illerde depremden kaynaklı olumsuzluk bir durum bildirilmedi.