4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 28 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 15:07

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 28'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlardan para talep ettikleri ve ödeme yapmayanları tehdit ettikleri tespit edildi. Şüphelilere ait 75 milyon TL değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır mülk ve 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Şüphelilerden 28'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

