4 ilde operasyon! Bilgisayarlarında 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisi çıktı

Haberin Devamı

Digor ilçesinde yaşayan A.Y.’nin kargo dolandırıcılığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı basın yapan ekipler, M.Y., İ.Ş., T.K., A.B.E., M.F., B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A. ve M.F.S.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden T.K.’nın çete lideri olduğu ve 64 farklı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve bin dolar, 440 banka ve kredi kartı, 110 sim kartı, 29 cep telefonu, 14 laptop, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatılan 15 şüpheli bugün Digor Adliyesi’ne sevk edildi.

Haberin Devamı

SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞLER

Şüpheliler, internet üzerinden değerli elektronik aletler, cep telefonu, ekran kartı ve laptop ilanı verdikleri belirlendi. Kendileriyle iletişime geçip ürünü satan alan kişilerin adına sahte kimlik düzenleyen şüphelilerin, kargo ulaşmadan ürünü kargo şirketinden geri aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yaşadıkları şehirlerde oturan satıcılar ürünü kargoya verdikten sonra bayiye gidip, sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verip ürünü geri aldıkları belirlendi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİLERİNE ULAŞMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen bilgisayarlarda yapılan incelemede 570 kişiye ait e-devlet giriş bilgileri, 53 milyon 700 bin kişiye ait kimlik ve adres bilgisi ile vatandaşların ikamet adresi, aynı binada oturan komşuların listesi, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır polis, asker, MİT, avukatlık mesleklerine ait sahte kurum kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri listeleri ve sahte kurum kimliklerine el koyarak muhafaza altına aldı.

Çete üyelerinin ayrıca, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla ultra lüks daire ve araçlar kiraladıkları ortaya çıktı.