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4 ilde Kuyu operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: Elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü çökertildi

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#Bakan Yerlikaya#Ahmet Kurt#Organize Suç Örgütü
4 ilde Kuyu operasyonu Bakan Yerlikaya açıkladı: Elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 08:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen Kuyu-17 operasyonlarında elebaşlığını Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa’da Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri Kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, Tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi.

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Operasyonlar sonucu: Av tüfekleri, Çok sayıda alacak verecek defteri, Mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve Mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi.

Adana Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Ahmet Kurt#Organize Suç Örgütü

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