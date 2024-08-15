4 ilde Kuyu operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: Elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü çökertildi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa’da Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri Kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, Tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi.

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Operasyonlar sonucu: Av tüfekleri, Çok sayıda alacak verecek defteri, Mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve Mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi.

Adana Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle