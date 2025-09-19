×
4 ilde FETÖ operasyonu: 8 hükümlü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

4 ilde FETÖ operasyonu: 8 hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 22:17

Kastamonu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ firarisi 8 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik davada yargılanan ve haklarında 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verilen firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Emniyetten ihraç edilmiş şahıslara yönelik Kastamonu merkezli Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, Kastamonu’ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

