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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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Konya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan örgüt üyelerini ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edilen 2’si muvazzaf asker, 2’si ihraç edilen askeri personel, 14’ü askeri öğrencilikten ayrılan ve 1’i avukat olan toplam 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi

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