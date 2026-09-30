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4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yurt dışından yutarak getirmişler, 33 gözaltı!

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#Uluslararası Uyuşturucu Ticareti#Kargo İle Uyuşturucu Sevkiyatı#Yurt Dışı Uyuşturucu Kuryeleri
4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yurt dışından yutarak getirmişler, 33 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 09:56

Nevşehir Emniyeti'nin 4 ay süren takibi sonucu 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda İHA ve narkotik köpekler de kullanıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 33 şüpheli gözaltına alındı.

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilmesine yönelik 4 ay teknik ve fiziki takipli çalışma yürüttü.

4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yurt dışından yutarak getirmişler, 33 gözaltı

Çalışmada şüphelilerin, uyuşturucu satışını anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarından organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucuları kargo ile farklı illere gönderdikleri ve yurt dışından kuryeler aracılığıyla da yutma yöntemiyle ülkeye soktukları da belirlendi.

4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yurt dışından yutarak getirmişler, 33 gözaltı

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İHA VE DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, belirlenen adreslere operasyon başlattı. Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 35 şüpheliye ait 36 adrese yapılan operasyonda; 214 personel görev aldı. Aramalarda 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 narkotik köpeği de kullanıldı.

4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yurt dışından yutarak getirmişler, 33 gözaltı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde; 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid, çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit (TL, avro ve İran riyali) ele geçirildi.

4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yurt dışından yutarak getirmişler, 33 gözaltı

Suç unsuru maddelere adli makamlara sunulmak üzere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin, emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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#Uluslararası Uyuşturucu Ticareti#Kargo İle Uyuşturucu Sevkiyatı#Yurt Dışı Uyuşturucu Kuryeleri

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