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4 ilde emeklileri dolandıran çeteye operasyon!

#Dolandırıcılık#Emekli#Ankara
4 ilde emeklileri dolandıran çeteye operasyon

Ankara'da emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, emekliliklerin kimlik bilgilerini kullanarak, dolandırıcılık yapan suç örgütü tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emeklilere, ATV motor satışı yapıyormuş gibi gösterip, senet imzalattıkları ve daha sonra maaşlarına haciz koydurdukları belirlendi.

4 ilde emeklileri dolandıran çeteye operasyon

Ankara polisi, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 14 şüpheliye yönelik kent merkezli Antalya, İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri Ramazan K. ile Ertan K.'nin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K. ve Ertan K. ile birlikte 3'ü mahkemece tutuklanırken, Akif S. de engelli olması nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de serbest bırakılırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#Dolandırıcılık#Emekli#Ankara