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4 ilde eğitim başladı... Hoş geldiniz çocuklar

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#Kahramanmaraş#Hatay#Adıyaman
4 ilde eğitim başladı... Hoş geldiniz çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’nın 22 ilçesinde eğitim ve öğretim 49 gün sonra yeniden başladı. Öğretmenler “Hoşgeldiniz çocuklar” diyerek karşıladıkları öğrencilerine sarıldı, tek tek öptü.

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Tüm Türkiye’deki öğrenciler 5 Şubat gecesi büyük bir heyecanla yataklarına girdi. 15 günlük ara tatil bitmiş, sabah okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacaklardı. Ancak 6 Şubat gecesi saat 04.17’de 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık, 9 saat sonra da 7.6 büyüklüğündeki Ekinözü depremi meydana geldi. Büyük felaketin ardından okullar tüm Türkiye’de bir hafta, deprem bölgesinde ise süresiz tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il valilikleri ile deprem bölgesindeki okulların tümünü değerlendirdi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’nın 22 ilçesinde güvenli raporu verilen okullarda dün, depremden 49 gün sonra ders zili yeniden çaldı. Kahramanmaraş Andırın Atatürk Ortaokulu’nda öğrencilerin ilk gününe tanıklık ettik.

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4 ilde eğitim başladı... Hoş geldiniz çocuklar
Hatay’ın 7 ilçesinde öğrenciler dersbaşı yaptı.

BURUK AMA MUTLULAR

Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden depremde hayatlarını kaybedenler vardı. Çocuklar da öğretmenler de biraz buruk ama hasretle birbirlerine sarıldı. Ders zili çalıp sınıflarına çıktıklarında ise yüzler gülüyordu. Depremin etkisini gösterdiği diğer illerde de eğitim öğretim faaliyetleri, sağlam raporu verilen okullarda yapılan denetlemelerin ardından kademeli olarak tekrar başlayacak. İlk olarak 4 ilin 22 ilçesinde başlayan eğitim faaliyetlerinin diğer ilçelerde ve okullarda tekrar ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgilendirme valilikler tarafından yapılacak.

 

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#Kahramanmaraş#Hatay#Adıyaman

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