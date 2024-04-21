4 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 36 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’ olmak üzere 4⃣ ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

İstanbul’da Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

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Kayseri’de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde yaralanan şahıslara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüpheli yakalandı.

İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

Pompalı tüfekler,

Ruhsatsız tabancalar,

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle