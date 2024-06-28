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4 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Bakan Yerlikaya#Bozdoğan-47 Operasyonları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-47' Operasyonları'nda 28 şüpheli yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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#DEAŞ#Bakan Yerlikaya#Bozdoğan-47 Operasyonları

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