4 ilde 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

4 ilde 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 18:59

4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Emniyet Mahrem Yapılanması" dosyası kapsamında verilen karar neticesinde haklarında 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda emniyetten ihraç edilen FETÖ firarisi kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Çalışma sonucunda Kastamonu'da 5, Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale'de birer hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

#FETÖ#Hükümlü#Firari

