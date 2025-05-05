4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 71 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Denizli’de D.S.’nin, İzmir'de M.K.'nın (yurt dışı firar), Kırklareli’de N.G.'nin, İstanbul’da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

-Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

-Silahlı Saldırı,

-Mala Zarar Verme,

-İnsan Kaçakçılığı,

-Yağma,

-Nitelikli Dolandırıcılık,

-Kasten Yaralama,

-Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

-Uyuşturucu Madde Ticareti,

-Tefecilik,

-Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."



